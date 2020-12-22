Путин подписал закон о расширении возможностей погашения ипотеки маткапиталом

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Владимир Путин подписал закон, по которому возможности погашения ипотеки материнским капиталом расширяются. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
По закону средствами материнского капитала может погашаться ипотека, которая выдается учреждениями, созданными для обеспечения жильем военнослужащих. Таким образом может быть оплачен первоначальный взнос, погашен основной долг или уплачены проценты по займам.
Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому средства материнского капитала можно перенаправить для пенсии или на другие нужды.
После поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда владелец сертификата может в течение шести месяцев заявить о том, что деньги будут использованы по другому направлению.
Материнский капитал начнут ежегодно индексировать
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