Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что закон позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета в бюджет ПФР в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

С 2014 года 6% зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы и идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такая норма должна была действовать до 2021 года.

В прошлом году Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Этот показатель в 1,5 раза превысит инфляцию. Это означает, что пенсия в среднем увеличится на 1 тысячу рублей.

