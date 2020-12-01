Россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий за декабрь и январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пенсии за декабрь будут выплачивать по стандартному графику, сообщает РИА Новости.

Что же касается предпраздничной выплаты, то ее сроки станут известны позже. В Пенсионном фонде России напомнили, что в прошлом году они были объявлены 20 декабря.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова разъяснила, кто может получить в декабре две выплаты.

По словам зампреда, в РФ существует практика, по которой пенсию за январь в конце декабря получают граждане пенсионного возраста, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января. Сумма таким гражданам придет полностью за весь январь, отметила Бибикова.

Зампред рассказала о планируемой индексации пенсий в будущем году. По ее словам, страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%. Данный показатель почти в полтора раза превысит инфляцию.