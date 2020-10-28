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Общество

14:21

Выдачу пенсионных удостоверений планируют возобновить в РФ с 2021 года

общество

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Выдачу пенсионных удостоверений планируют возобновить в РФ с 2021 года. Об этом рассказала заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова, сообщает РИА Новости.

"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", – заявила Бибикова.

По словам замглавы соцкомитета СФ, к выдаче пенсионных удостоверений в отделениях ПФР могут приступить с нового года.

Ранее Минфин выступил против индексации выплат работающим пенсионерам. По словам Антона Силуанова, индексация пенсий работающим пенсионерам несправедлива. Он уточнил, что ведомство намерено сосредоточить усилия на поддержке граждан старшего возраста, которые заработка лишены.

В проект федерального бюджета заложили индексацию пенсий выше инфляции

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