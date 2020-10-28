Минфин выступил против индексации выплат работающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство финансов РФ не поддержало индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова.

"Позиция наша следующая. Пенсия – это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен", – заявил министр.

По словам Силуанова, индексация пенсий работающим пенсионерам несправедлива и ведомство намерено сосредоточить усилия на поддержке граждан старшего возраста, которые заработка лишены.

При этом глава Минфина отметил, что индексация выплат должна быть выше инфляции.

Накануне Счетная палата РФ представила доклад, согласно которому изменение методики подсчета прожиточного минимума пенсионера не повлияет на рост пенсий. Позже министерство труда и социальной защиты ответило на это заявление и объяснило, что пенсии будут расти ежегодно.

