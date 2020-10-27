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Общество

08:20

В Счетной палате оценили изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не обеспечит ежегодный рост этого показателя применимо к пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Счетной палаты.

В ведомстве подготовили заключение к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов. Эксперты указали на то, что стагнация прожиточного минимума пенсионеров может привести к сокращению размера пенсионных выплат.

Отмечается, что в 2020 году этот показатель не изменился в 24 регионах. Как следствие, прирост пенсий жителей этих субъектов федерации составил от 0 до 10 рублей.

Счетная палата ссылается на законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, который в конце сентября внесли в Госдуму. Согласно ей, прожиточный минимум планируется определить как 44,2% от среднедушевого дохода.

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