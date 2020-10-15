Профсоюзы предложили сохранить повышенные выплаты безработным

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Повышенные выплаты по безработице в России необходимо сохранить в течение 2021 года, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом сообщает газета "Известия".

В ФНПР отметили, что ситуация на рынке труда в России ухудшается, несмотря на снятие ограничений, введенных ранее из-за пандемии. Кроме того, часть временных мер поддержки прекратит свое действие в октябре, поэтому в организации предлагают продлить некоторые из них до восстановления докризисных показателей.

Так, профсоюзы хотят сохранить максимальный размер пособия – 12,1 тысячи рублей – для потерявших работу, включая ИП и самозанятых. Также предлагается увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума – 12,4 тысячи рублей – и сохранить отмененные с октября выплаты родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подчеркнула, что на данные меры поддержки в 2020 году было потрачено 109,4 миллиарда рублей. До конца года будут реализованы еще 35,3 миллиарда. По ее словам, продление выплат и в 2021 году потребует больших затрат от бюджета, которые в его проекте не предусмотрены.

Председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков считает, что инициатива ФНПР имеет одновременно как плюсы, так и минусы. Так, положительным эффектом данной программы можно считать то, что теперь люди не готовы работать за маленькие зарплаты, что вынуждает работодателей их повышать. А главным минусом повышения пособий Песков назвал бесполезную нагрузку на бюджет, поскольку выплаты зачастую осуществляются тем, кто работает в теневом секторе.

"В целом инициатива профсоюзов правильная, пособие по безработице нужно повышать. Но это стоит делать через систему социального страхования, а выплаты должны быть пропорциональны заработку на последнем месте", – рассказал эксперт.

Профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина также высказала опасения насчет данной инициативы. По ее мнению, безработные могут отдавать предпочтение пособию, а не другим социальным программам, например профобучению. Это связано с тем, что выплаты за обучение меньше.

"Повышенные пособия по безработице в период разгара пандемии были оправданны с социальной точки зрения, но полностью потеряли экономический смысл. Он состоит в связи с предыдущим заработком, а также ограниченным сроком выплат, чтобы мотивировать человека искать новое рабочее место", – отметила специалист, добавив, что данную проблему необходимо решать путем страхования от безработицы.

Ранее сообщалось, что в сентябре было зафиксировано самое большое количество безработных граждан. В августе количество зарегистрированных безработных составило 3,6 миллиона человек, в сентябре – 3,7 миллиона.

Владимир Путин также сообщал, что безработица в стране выросла на 1,7%. При этом, по его словам, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

