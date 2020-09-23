Путин рассказал об уровне безработицы в России

Фото: скриншот council.gov.ru

Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации рассказал об уровне безработицы в России, сообщает RT.

По его словам, безработица выросла на 1,7%. При этом, как сообщил российский лидер, в некоторых странах цифры совсем другие, критические.

"Но ситуация у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения", – сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что кабмин дополнительно выделит 35,3 миллиарда рублей на выплату пособий по безработице. До 31 августа на эти цели потратили 109,4 миллиарда рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств.

Помимо того, глава экономического комитета СФ Андрей Кутепов ранее предложил установить в стране базовый доход для безработных. Он говорил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам РФ гарантирует минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

