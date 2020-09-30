В Госдуму внесли проект о новом порядке расчета МРОТ

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Правительство внесло в Госдуму законопроект министерства труда об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", – говорится в документе.

Кроме того, авторы документа предлагают отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. Минимум для трудоспособного населения предлагают установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

Ранее Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

До этого первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ, поскольку это направлено на повышение выплат гражданам.

Он напомнил, что раньше при расчете прожиточного минимума, исходя из стоимости корзины, эта кривая могла меняться в зависимости от цен на товары и услуги. Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход, рассчитываемый из этой методики, пояснил Рязанский.