В Совфеде поддержали новую методику расчета МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минимальный размер оплаты труда при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, а прожиточный минимум – до 12 702 рублей, сообщил первый замглавы социального комитета СФ Валерий Рязанский.

Он заявил, что сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета МРОТ, поскольку она направлена на повышение выплат гражданам. Министерство хочет с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода.

"Это хорошее предложение, такую методику используют многие страны мира", – цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что раньше при расчете прожиточного минимума эта кривая могла меняться в зависимости от цен на товары и услуги. Учитывая, что средняя зарплата по стране постоянно растет, будет увеличиваться и доход граждан, пояснил Рязанский.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала ТАСС, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется около четырех миллионов человек.

Минтруд России предложил новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%. В то же время МРОТ зафиксируют на уровне 42 % медианной зарплаты по стране.