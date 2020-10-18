В России вступили в силу обновленные правила получения пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пенсионеры смогут не менять дату получения пенсии в случае, если решат сменить банк. Соответствующий приказ подготовил Минтруда. Он вступает в силу с 18 октября.

Отмечается, что ранее при смене банка дата выплат могла меняться. Порой она двигалась на срок до 14 дней.

При этом пенсионеры вправе по-прежнему сами выбирать способ получения пенсии, рассказали в министерстве.

"Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты", – посоветовали в ведомстве.

При смене способа получения выплат получателю необходимо в письменной форме уведомить об этом Пенсионный фонд или оформить заявку на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Граждане, которые не хотят или не могут пользоваться картой, смогут получать выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта.

Также сообщалось, что правительство РФ ведет работу над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Кабмин пока не готов озвучить сумму, которая потребуется для реализации данного проекта. Она будет зависеть от принятого варианта решения задачи.

