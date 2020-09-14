В РФ вырастет среднегодовой размер пенсии

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В 2021 году среднегодовой размер пенсии по старости вырастет на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
"В соответствии с нормами закона индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий – на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля", – отметили в Минтруде.
В министерстве добавили, что в следующем году бюджет Пенсионного фонда России составит 9,6 триллиона рублей, 8,4 из которых направят на выплату пенсий, а на осуществление ежемесячной денежной выплаты – 425 миллиардов рублей. По данным ПФР, в настоящее время у неработающих пенсионеров средний размер страховой пенсии по старости составляет 16,5 тысячи рублей.
Ранее жители России назвали желаемый размер пенсии. В среднем россияне в старости хотели бы получать 59 тысяч рублей в месяц. При этом мужчины желают иметь выплаты в размере 61 тысячи, а женщины – 56 тысяч. Отмечается, что желаемый размер пенсионных выплат зависит от региона проживания граждан.
По данным ПФР, все больше граждан РФ обращаются за получением пенсии позже положенного срока. В Пенсионном фонде напомнили, что добровольный отказ от пенсии позволяет увеличить ее размер в последующие годы на определенный коэффициент.
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