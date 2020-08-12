ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

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Пенсионный фонд России продлил на август упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ПФР.

"До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты", – говорится в сообщении.

Речь идет о назначении пенсий, повышении выплат гражданам, достигшим 80 лет, назначении и продлении пенсии инвалидам.

Кроме того, оформить СНИЛС на детей, родившихся 15 июля и позже, теперь можно без подачи заявления. На портале госуслуг уже начал работать соответствующий сервис. После того как из реестра ЗАГС сведения о рождении ребенка поступят в информационную систему фонда, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет матери на едином портале госуслуг.

Ранее стало известно, что в рамках пилотного проекта в 11 офисах "Мои документы" доступны две услуги Пенсионного фонда России. Москвичи могут получить сведения о трудовой деятельности или справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.