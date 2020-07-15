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Москва 24

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07:57

В 11 офисах центров госуслуг доступны две услуги Пенсионного фонда России

город общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 11 офисах "Мои документы" в рамках пилотного проекта доступны две услуги Пенсионного фонда России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, горожане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете. К таким сведениям относятся:

  • информация о работнике;
  • место работы;
  • даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
  • вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
  • должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
  • вид поручаемой работы;
  • основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
  • причины прекращения трудового договора.

Также жители столицы могут оформить в центрах госуслуг справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Такой документ может понадобиться для налоговой службы, центра занятости населения или на работе.

Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице, а справки или выписки можно получить сразу в день обращения.

Чтобы их оформить, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Если же заявление подает законный представитель, то он должен подтвердить свои полномочия. Услуга бесплатная и госпошлину не предусматривает.

Услуги можно получить и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru.

Центры "Мои документы" вернулись к привычному режиму работы с 29 июня. При этом в помещениях действует масочный режим и правило о санитарном дистанцировании. Кроме того, посетителям на входе измеряют температуру.

Как изменилась работа центров госуслуг "Мои документы"

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