В 11 офисах центров госуслуг доступны две услуги Пенсионного фонда России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В 11 офисах "Мои документы" в рамках пилотного проекта доступны две услуги Пенсионного фонда России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, горожане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете. К таким сведениям относятся:

информация о работнике;

место работы;

даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);

должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;

вид поручаемой работы;

основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);

причины прекращения трудового договора.

Также жители столицы могут оформить в центрах госуслуг справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Такой документ может понадобиться для налоговой службы, центра занятости населения или на работе.

Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице, а справки или выписки можно получить сразу в день обращения.

Чтобы их оформить, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Если же заявление подает законный представитель, то он должен подтвердить свои полномочия. Услуга бесплатная и госпошлину не предусматривает.

Услуги можно получить и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru.

Центры "Мои документы" вернулись к привычному режиму работы с 29 июня. При этом в помещениях действует масочный режим и правило о санитарном дистанцировании. Кроме того, посетителям на входе измеряют температуру.

