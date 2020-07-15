В 11 офисах центров госуслуг доступны две услуги Пенсионного фонда России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В 11 офисах "Мои документы" в рамках пилотного проекта доступны две услуги Пенсионного фонда России, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, горожане могут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете. К таким сведениям относятся:
Обе услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице, а справки или выписки можно получить сразу в день обращения.
Чтобы их оформить, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность. Если же заявление подает законный представитель, то он должен подтвердить свои полномочия. Услуга бесплатная и госпошлину не предусматривает.
Услуги можно получить и в электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru.
Центры "Мои документы" вернулись к привычному режиму работы с 29 июня. При этом в помещениях действует масочный режим и правило о санитарном дистанцировании. Кроме того, посетителям на входе измеряют температуру.
Как изменилась работа центров госуслуг "Мои документы"
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