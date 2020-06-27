Все центры "Мои документы" в столице начнут работать в обычном режиме с 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичи смогут получить государственные услуги во всех столичных центрах "Мои документы" с 29 июня, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы пониманием потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере. Именно поэтому с понедельника все центры "Мои документы" вернутся к привычному режиму работу. Для москвичей вновь будут открыты все центры, там можно будет получить более 270 услуг", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".
Она отметила, что центры госуслуг "Мои документы" полностью возвращаются к привычному режиму работы, всего их в Москве более 130. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. При посещении центров необходимо надевать маски и перчатки.
Ракова отметила, что забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, где было подано заявление. Даже если районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги нужно в тот офис, куда подавалась заявка.
Ранее были названы самые популярные госуслуги среди россиян. Сообщается, что чаще всего граждане РФ заходили на сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.
В начале июня на третьем месте по популярности оказалась услуга на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. В топ-5 вошли услуга по проверке счетов в пенсионном фонде и запись на прием в подразделения МВД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: