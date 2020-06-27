Все центры "Мои документы" в столице начнут работать в обычном режиме с 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи смогут получить государственные услуги во всех столичных центрах "Мои документы" с 29 июня, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы пониманием потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере. Именно поэтому с понедельника все центры "Мои документы" вернутся к привычному режиму работу. Для москвичей вновь будут открыты все центры, там можно будет получить более 270 услуг", – приводит слова Раковой Агентство "Москва".

Она отметила, что центры госуслуг "Мои документы" полностью возвращаются к привычному режиму работы, всего их в Москве более 130. При этом санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются. При посещении центров необходимо надевать маски и перчатки.

Ракова отметила, что забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, где было подано заявление. Даже если районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги нужно в тот офис, куда подавалась заявка.

Ранее были названы самые популярные госуслуги среди россиян. Сообщается, что чаще всего граждане РФ заходили на сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.

В начале июня на третьем месте по популярности оказалась услуга на получение ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. В топ-5 вошли услуга по проверке счетов в пенсионном фонде и запись на прием в подразделения МВД.