Сервис для проверки документов на квартиру появился на mos.ru

07:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На mos.ru появился новый онлайн-сервис, который поможет безопасно купить в столице недвижимость, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, москвичи с его помощью могут проверить подлинность документов жилищного учета. Сервис выдаст информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа.
У всех выписок есть QR-код, содержащий уникальный код документа. Отсканировав его при помощи камеры смартфона, пользователь попадает на специальную страницу mos.ru с информацией о выданном документе. Проверить документ можно и на странице нового сервиса.
Для этого нужно ввести его идентификатор в специальное поле и нажать кнопку "Проверить". Если номер выписки или единого жилищного документа введен неправильно либо документ не подлинный, система выдаст сообщение "Документ не найден".
Указанные на странице сведения представлены в обезличенном виде, но их достаточно, чтобы проверить подлинность документа.
Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что
новый сервис будет полезен горожанам при совершении сделок с недвижимостью.
"Например, собственник квартиры запросил выписку из домовой книги онлайн на mos.ru и получил ее в электронном виде. Теперь, используя сервис, будущий покупатель квартиры сможет проверить предоставленную выписку в доверенном источнике, сравнив полученные сведения с бумажным документом. Ранее для этого приходилось идти в центр "Мои документы", чтобы получить бумажный документ с печатью", – уточнил он.
Как стало известно ранее, среди россиян на 20% вырос спрос на загородную недвижимость. Чаще всего люди интересуются домами площадью более чем в 100 квадратных метров. Эксперты отмечают, что спрос вырос как на аренду, так и на покупку загородной недвижимости. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса россияне стали осознавать преимущества проживания в таком доме.
Какое жилье покупают москвичи во время пандемии коронавируса
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