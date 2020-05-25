Среди россиян вырос спрос на загородную недвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Спрос на загородную недвижимость вырос среди россиян на 20% во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал "Мир 24".
Чаще всего люди интересуются домами площадью более чем в 100 квадратных метров. Однако россияне не стремятся к роскоши в выборе дачи, в связи с чем главным критерием является тишина и домашний уют.
Эксперты отмечают, что спрос вырос как на аренду, так и на покупку загородной недвижимости. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса россияне стали осознавать преимущества проживания в таком доме. В то же время, по словам директора агентства недвижимости Максима Фридмана, предложение на рынке загородной недвижимости пока не успевает за ростом спроса.
"Вот давайте посмотрим сейчас предложения на одном популярном ресурсе. Аренда элитки. 77 предложений. Всего! Рынка просто нет!" – сказал Фридман.
Руководитель консалтингового холдинга Арсен Ананян сообщил, что в развитии рынка загородной недвижимости есть свои плюсы и минусы. Последнее касается тех, кто хочет арендовать дачу, поскольку вслед за ростом спроса неизбежно растет цена.
"Минусы в том, что цена выросла для тех, кто хочет снять и на краткосрочную, и на долгосрочную аренду. И есть плюс, что будет развиваться все такое загородное домостроение, и стоимость жилья эконом сегмента, она все-таки опустится и станет равнозначна и равноценна стоимости квартиры в городе", – отметил Ананян.
Своими впечатлениями по поводу приобретения загородной недвижимости поделилась Татьяна Торопова. Она рассказала, что столкнулась с выгодным предложением, которое сейчас уже не найти. Торопова рассказала о преимуществах, которые она получила с переездом на дачу на постоянной основе.
"На самом деле, радует, что дети перестали все время сидеть в планшете, могут гулять, кататься: у нас тут гироскутеры, велосипеды, самокаты, ролики – все, на чем можно ехать, здесь есть. И они проводят больше намного времени в играх и на улице, на свежем воздухе", – поделилась Торопова.
Ранее врачи рассказали о росте травм, полученных россиянами на даче, во время пандемии коронавируса. В частности, за апрель 2020 года на 50% увеличилось количество пациентов, получивших открытые раны. Большинство из них стали последствиями дачных работ.
"Спорная территория": "противостояние дачников"
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