Кинолог рассказал об особенностях перевозки собак на дачу

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об условиях перевозки собаки на дачу, передает Агентство "Москва".

В частности, он отметил, что перед поездкой необходимо проверить сроки вакцинации собаки. Голубев напомнил, что на даче существует большая вероятность подхватить инфекционное заболевание, особенно если собака проводит много времени за пределами участка. Кроме того, кинолог заявил о важности защиты собаки от клещей и других паразитов.

"Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, таких как пироплазмоз, поэтому так важно вовремя обрабатывать своего питомца", – отметил Голубев.

Также кинолог рассказал об особенностях транспортировки собаки на дачу. Он подчеркнул необходимость прогулки с питомцем перед поездкой, однако предостерег от кормления животного, поскольку его может укачать.

Голубев также рассказал, что с собой в поездку необходимо взять ветеринарный паспорт и аптечку, в которой должно быть все необходимое для питомца – средства от аллергии, расстройства желудка и укачивания, а также мазь с антибиотиками широкого спектра действия. Кроме того, в поездку необходимо взять миски для еды и воды, расчески и щетки, лосьон для ушей и глаз. Голубев также сообщил о важности наличия при себе корма, к которому привык питомец, а также его любимой игрушки.

Кроме того, кинолог отметил, что с собой необходимо взять лежак или плед, а также клетку, если она уже использовалась собакой. Голубев подчеркнул, что перед поездкой необходимо адаптировать питомца, если планируется его перевозка в транспортном контейнере.

"Привыкать к переноске питомец должен постепенно, чтобы он мог спокойно оставаться в ней надолго. Для этого обеспечьте свободный доступ к переноске дома. Предлагайте собаке лакомство или игрушку, которые вы оставляете в открытом контейнере, чтобы она могла спокойно туда заходить и отдыхать там. Постепенно транспортный контейнер станет привычным и безопасным местом для вашего любимца", – отметил Голубев.

Если же использование переноски не планируется, то Голубев советует пристегнуть собаку ремнями безопасности на заднем сиденье. Что же касается поездок с питомцем в общественном транспорте, то кинолог отметил необходимость ознакомления с правилами конкретного перевозчика. В то же время Голубев отметил, что обязательными условиями являются наличие поводка и намордника.

Ранее преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий ответил на самые популярные вопросы по поводу заведения и ухода за собакой во время самоизоляции. В частности, он призвал граждан к осознанию, что взятие питомца себе – это всерьез и надолго, в связи с чем не стоит рассматривать животное как средство избавления от скуки во время самоизоляции.