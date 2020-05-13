Фонд помощи животным "НИКА" запустил акцию по сбору корма для приютов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА" запустил акцию по сбору корма для приютов "Оставайтесь сытыми".

Поводом послужил большой недостаток приютов в корме, который они испытывают во время самоизоляции. Отмечается, что, во-первых, сократились пожертвования, а во-вторых, волонтеры не могут привозить корм в прежних объемах.

Акция призвана собрать 50 тонн корма, чтобы помочь приютам и фондам пережить режим самоизоляции. Принять участие в ней можно двумя способами: купить корм для животных у партнеров акции и направить его на склад фонда, откуда его развезут по приютам, или внести денежное пожертвование на покупку корма в специальном разделе акции на сайте фонда.

У компаний также есть возможность стать партнерами акции. Даже если организация не производит товары для животных, можно присоединиться к сбору, заполнив соответствующую форму на сайте.

Все результаты акции отображаются на сайте Fond-nika.ru, туда же выложат фотоотчеты после того, как собранный корм доставят приютам.

Ранее сообщалось, что волонтерам в Москве могут разрешить посещение городских приютов, в которых содержатся животные. Столичные власти разрабатывают комплекс таких мер для того, чтобы добровольцы могли помочь оставшимся без хозяев зверям социализироваться.

С конца марта возможность посещения волонтерами приютов была ограничена, поскольку все подобные учреждения закрыли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Волонтеры Москвы ежедневно выгуливают 120 собак московских пенсионеров. Добровольцы помогают гулять с животными и покупать для них корм. Если собака весит меньше десяти килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.