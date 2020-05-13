Фонд помощи животным "НИКА" запустил акцию по сбору корма для приютов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "НИКА" запустил акцию по сбору корма для приютов "Оставайтесь сытыми".
Поводом послужил большой недостаток приютов в корме, который они испытывают во время самоизоляции. Отмечается, что, во-первых, сократились пожертвования, а во-вторых, волонтеры не могут привозить корм в прежних объемах.
Акция призвана собрать 50 тонн корма, чтобы помочь приютам и фондам пережить режим самоизоляции. Принять участие в ней можно двумя способами: купить корм для животных у партнеров акции и направить его на склад фонда, откуда его развезут по приютам, или внести денежное пожертвование на покупку корма в специальном разделе акции на сайте фонда.
У компаний также есть возможность стать партнерами акции. Даже если организация не производит товары для животных, можно присоединиться к сбору, заполнив соответствующую форму на сайте.
Все результаты акции отображаются на сайте Fond-nika.ru, туда же выложат фотоотчеты после того, как собранный корм доставят приютам.
Ранее сообщалось, что волонтерам в Москве могут разрешить посещение городских приютов, в которых содержатся животные. Столичные власти разрабатывают комплекс таких мер для того, чтобы добровольцы могли помочь оставшимся без хозяев зверям социализироваться.
С конца марта возможность посещения волонтерами приютов была ограничена, поскольку все подобные учреждения закрыли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Волонтеры Москвы ежедневно выгуливают 120 собак московских пенсионеров. Добровольцы помогают гулять с животными и покупать для них корм. Если собака весит меньше десяти килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.
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