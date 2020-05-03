Столичным волонтерам могут разрешить посещать животных в приютах

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В Москве волонтерам могут разрешить посещение городских приютов, в которых содержатся животные. Столичные власти разрабатывают комплекс таких мер для того, чтобы добровольцы могли помочь оставшимся без хозяев зверям социализироваться.

"Сложившаяся ситуация показала, что животным не хватает общения с волонтерами", – передает РИА Новости слова заместителя воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что с конца марта возможность посещения волонтерами приютов была ограничена, поскольку все подобные учреждения закрыли в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о том, что волонтеры Москвы ежедневно выгуливают 120 собак московских пенсионеров. Добровольцы помогают гулять с животными и покупать для них корм. Если собака весит меньше десяти килограммов, то социальные волонтеры гуляют с ней самостоятельно, крупными животными занимаются зооволонтеры из НКО и кинологических ассоциаций.