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Москва 24

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Общество

17:16

Москва онлайн: как живут альпака во время самоизоляции

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 мая Москва онлайн покажет своим зрителям трансляцию экскурсии по "Альпака парку", расположенному на территории парка "Сказка". В период самоизоляции парк закрыт для посетителей, но его сотрудники продолжают ухаживать за животными. В ходе экскурсии вы узнаете о привычках альпака, распорядке их дня, прогулках и особенностях рациона.

В парке живут десять альпака. Все они прибыли в Москву из Германии прошлой осенью.

Рост альпака не превышает одного метра, их масса составляет примерно 70 килограммов. Животное является частью семейства верблюдовых Южной Америки. Около 6000 лет назад индейцы Перу одомашнили альпака и стали их разводить. Из шерсти этих животных делают одеяла, пледы и одежду, а из меха – предметы для дома.

Смотрите трансляцию 4 мая в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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