Кинолог рассказал, стоит ли брать в дом щенка во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий ответил на популярные вопросы, посвященные заведению собаки и уходу за ней во время режима самоизоляции, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как сейчас можно взять собаку?

В частности, он отметил, что при взятии собаки необходимо понимать, что питомец – это всерьез и надолго. Он отметио, что сейчас люди часто берут себе собаку, потому что им скучно на самоизоляции.

"Но это безответственно заводить собаку на время карантина – он кончится, а с собакой нужно будет жить дальше", – отметил Цигельницкий.

Также он сообщил, что в настоящий момент происходит изменение спроса на рынке. Цигельницкий рассказал, что в настоящее время вновь появился интерес к крупным сторожевым собакам, чего не было с 1990-х годов.

Касаясь того, как можно забрать собаку, кинолог подчеркнул, что это необходимо сделать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. В частности, в Москве привезти питомца домой можно, оформив пропуск.

Какие могут быть сложности со щенком во время самоизоляции?

Рассказывая о сложностях, связанных с уходом за щенками в период самоизоляции, Цигельницкий в первую очередь отметил ограниченность в возможностях развития их двигательного аппарата. Он указал на то, что маленьким собакам необходимо постоянное движение, в противном случае они не получат необходимого физического развития.

"Собаке жизненно необходимо движение, иначе она не очень хорошо себя начинает чувствовать. С собакой нужно гулять по 2-3 часа в день. При условии, когда мы легально можем гулять только в 100 метрах от дома, это проблема. Парки закрыты, поехать никуда нельзя. Не нарушая закон, очень сложно реализовать потребность собаки в движении", – подчеркнул Цигельницкий.

Какие трудности могут быть с собаками из приюта?

В связи с этим он призвал граждан не заводить щенков крупных и средних пород во время режима самоизоляции. Кроме того, Цигельницкий затронул проблему питомцев, взятых из приюта. Кинолог отметил, что после того, как животное оказалось дома, с ним необходимо постоянно заниматься и уделять ему большое внимание.

Питомцу, взятому из приюта, по словам Цигельницкого, необходимо регулярно проводить время вне дома, что в настоящее время сложно из-за ограничительных мер. Кроме того, специалист отметил, что в связи с режимом самоизоляции приостановлены занятия по коррекции поведения.

Стоит ли дрессировать собаку в домашних условиях?

Онлайн-формат в данном случае не подходит, поскольку для полноценной дрессировки необходим постоянный контакт обучающего с собакой, считает Цигельницкий. Кроме того, для молодого питомца это крайне важно, поскольку впоследствии у него могут начаться проблемы с поведением.

"Маленькую молодую собаку, которую вы взяли, нужно приучать к тому, что вы не все время с ней сидите. Что есть распорядок, и хозяин может уйти, и ничего страшного не произойдет", – отметил Цигельницкий.

В условиях режима самоизоляции он предлагает начинать с курсов "общего послушания", в который входит "отношение к поводку, ошейнику и наморднику, подзыв, команды "сидеть", "место" и "рядом". Однако, по мнению кинолога, этого может быть недостаточно, поскольку для полноценной дрессировки необходим постоянный контакт обучающего, что сейчас невозможно из-за ограничительных мер, а также смена обстановки для закрепления навыков питомца с целью усложнения задач, которые ставятся перед собакой.

Как выгуливать собаку, если сам оказался на самоизоляции?

Цигельницкий отмечает, что в таком случае можно обратиться к волонтерам, которые осуществляют выгул собак в течение 30 минут на расстоянии не более 100 метров от дома. В частности, они активно работают с людьми с хроническими заболеваниями и пожилыми гражданами, которые не имеют сейчас возможности выйти из дома.

Кроме того, Цигельницкий предложил воспользоваться платными услугами выгула животных или же отдать собаку на временную передержку в зоогостиницу.

Как посещать ветеринара?

Кинолог отметил, что в настоящий момент ветеринарные клиники продолжают работать, однако на их функционирование наложены некоторые ограничения из-за режима самоизоляции. В частности, на прием необходимо приходить одному человеку, а посещение клиники возможно лишь по предварительной записи. Также Цигельницкий отметил, что некоторые ветеринары могут дать консультацию в онлайн-формате.

Ранее зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, что для домашних животных режим самоизоляции стал положительным явлением. Он подчеркнул, что теперь они могут получать больше внимания от хозяев, а также не бояться за то, что они когда-то не будут накормлены.