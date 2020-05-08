Дроздов рассказал, как режим самоизоляции осчастливил домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, что режим самоизоляции пошел на пользу домашним животным, сообщает "Газета.ру".

Специалист считает, что питомцы стали получать больше внимания от своих хозяев, что не может их не радовать. По его словам, сейчас собаки, кошки и другие животные находятся в абсолютном комфорте, в том числе из-за того, что всегда накормлены.

"Сейчас, когда все дома, собаки счастливы. Кошки, а также другие питомцы просто довольны, потому что их всегда и вовремя покормят. Птицы, конечно, тоже рады, что хозяин все время с ними. Особенно довольны попугаи, которые вообще любят общаться с человеком", – пояснил Дроздов.

Ранее столичный комитет ветеринарии ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся ухода за животными во время пандемии коронавируса. В частности, эксперты заверили, что коронавирус не может передаваться от животного к человеку.

Кроме того, ветеринары посоветовали горожанам во время выгула животных соблюдать соцдистанцирование от других людей не менее 1,5 метра и не уходить далее 100 метров от дома. Они также попросили хозяев питомцев не разрешать другим людям гладить или как-то еще трогать собаку и ее игрушки.

