Ветеринары посоветовали дрессировать питомцев и не наказывать их

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском комитете ветеринарии посоветовали дрессировать домашних животных, но не применять к ним физические наказания. Кроме того, необходимо правильно их кормить и поить. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В Международный день ветеринара специалисты напоминают простые правила для владельцев животных и тех, кто только готовится завести питомца: животные не игрушка. Ни в коем случае нельзя животное наказывать физически", – заявили в организации.

Столичные ветеринары призвали будущих хозяев учитывать наличие свободного места для животного – например, уголка с подстилкой для собаки или участка для клетки с кроликами. В отдельных случаях, в частности, с рептилиями, потребуется специальное оборудование.

Также владельцев домашних животных попросили формировать распорядок дня таким образом, чтобы в графике человека было время на общение с питомцем. Особенно это касается тех зверей, которым необходим выгул. Кроме того, совместные игры способствуют дрессировке.

Наконец, специалисты объяснили порядок кормления четвероногих подопечных. Их не следует кормить с человеческого стола, рацион должен быть сформирован отдельно. Что касается питья, то поилку надо установить в доступном для животного месте и регулярно обновлять в ней воду.

Ранее столичный комитет ветеринарии ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся ухода за животными во время пандемии коронавируса. В частности, эксперты объяснили, может ли COVID-19 передаваться питомцам.

