Москвичам посоветовали не позволять незнакомцам гладить собак в период COVID-19

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Владельцам собак рекомендовали не позволять незнакомым людям гладить питомцев. Предупреждение связано с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, заявили представители московского комитета ветеринарии.

"Во время режима самоизоляции ветеринарная помощь оказывается в первую очередь в экстренных случаях, посещение клиник ограничено. Поэтому избегайте на прогулке действий, которые могут повлечь за собой травму питомца", – обратили внимание в столичном комитете.

Кроме того, хозяевам собак рассказали, что их нужно оберегать от питья из луж, клещей и блох во время прогулок.

В частности, здоровое питание собак не приведет к лишним визитам их владельцев в ветеринарные клиники или зооаптеки, минимизируя риск заражения коронавирусом от других людей.

Помимо того, жителям столицы напомнили, что при выгуле домашних питомцев надо придерживаться соцдистанцирования и не отходить от своего дома дальше 100 метров.

Ранее столичные ветеринары ответили на вопросы по уходу за питомцами в условиях пандемии.