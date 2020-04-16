Ветеринары ответили на вопросы по уходу за питомцами в условиях пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный комитет ветеринарии ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся ухода за животными во время пандемии коронавируса.

Председатель организации Алексей Сауткин в первую очередь отметил, что распространение COVID-19 не касается кошек и собак.

"Новая коронавирусная инфекция является респираторной. Ее широкое распространение обусловлено передачей коронавируса от человека к человеку. Сегодня роста респираторных инфекций у кошек и собак не наблюдается. Нет поводов, чтобы избавляться от питомцев или принимать меры, которые могут навредить их здоровью", – сообщил Сауткин.

Может ли человек заразиться новой коронавирусной инфекцией от домашних животных?

Ветеринары отметили, что коронавирус не может передаваться от животного к человеку. Те виды инфекции, которые имеются у кошек или собак, могут перейти лишь от одного питомца к другому. В связи с этим не стоит надевать маску на собаку в публичных местах, поскольку это только затруднит ей дыхание.

Может ли человек заразить домашнее животное новой коронавирусной инфекцией?

По мнению специалистов, заражение коронавирусом животного от человека вследствие контакта с заболевшим вполне возможно.

Существует ли вакцина против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для домашних животных?

Ветеринары подчеркнули, что в настоящий момент не существует специальной вакцины от COVID-19. Те препараты, которые используются против кишечного коронавируса для собак, не могут быть использованы и для профилактики COVID-19. Кроме того, в настоящий момент не существует и распространенных тестов для животных – подобные исследования используются лишь в научной среде.

Каких мер предосторожности следует придерживаться человеку, выгуливая собаку?

Во время выгула следует соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра и не уходить далее 100 метров от дома. Также не стоит есть, пить или курить из-за вероятности попадания инфекции на руки и последующего ее занесения в организм. Кроме того, ветеринары предостерегли от разрешения другим людям гладить или как-то еще трогать собаку и ее игрушки.

Специалисты также предупредили о необходимости безопасной прогулки с собакой во избежание травм или получения других инфекционных заболеваний.

Каких мер предосторожности следует придерживаться после прогулки с собакой?

После прогулки необходимо тщательно вымыть руки, а также почистить собаке лапы. Ветеринары предупредили, что во избежание раздражения кожных покровов не стоит использовать спирт или антисептик для дезинфекции питомца.

Какие меры предосторожности следует принять, если владелец домашнего животного заболел новой коронавирусной инфекцией и остается дома?

Если же владелец питомца заразился коронавирусом, то стоит ограничить контакты с домашним животным. В частности, специалисты советуют попросить ухаживать за ним другого члена семьи. Если же нет такой возможности, то зараженный должен строго следовать правилам гигиены, а также надевать маску.

Если заболевшего новой коронавирусной инфекцией госпитализировали, как позаботиться о его домашних животных, которые остались у него дома?

Если же человека госпитализировали, а домашнее животное осталось дома, то знакомый может забрать питомца себе. Специалисты советуют заранее спланировать план действий в случае госпитализации, а также пристроить животное к тем людям, которых он видел ранее.

Чтобы забрать питомца из дома зараженного человека, необходимо надеть маску, перчатки и одежду, которую легко постирать. Также необходимо взять поводок или переноску для безопасной транспортировки питомца. Специалисты также предупреждают, что в доме зараженного необходимо как можно меньше контактировать с поверхностями.

После того как удалось забрать животное, его стоит изолировать от других питомцев в квартире на 14 дней. После посещения дома заболевшего также необходимо тщательно вымыть руки и постирать одежду. Ветеринары также призывают мыть руки до и после контакта с животными, а также избегать поцелуев и облизывания питомцами.

Куда обращаться человеку в случае госпитализации с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 для размещения своего питомца в зоогостинице, если его не с кем оставить?

Если нет возможности оставить питомца кому-нибудь еще, то его можно разместить в зоогостинице государственной ветеринарной службы Москвы. Для этого необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 612-12-12 и сообщить, что владелец животного заразился коронавируса.

После этого специалисты в течение полутора часов осуществят выезд для перевозки животного. После осмотра и оформления заявления владельца питомца отправляют в зоогостиницу. Кроме того, владелец может указать людей, которые могут забрать животное в любой момент. Корм и игрушки питомца также можно будет передать в зоогостиницу в промышленной упаковке.

Ветеринары отмечают, что животное будет находиться в зоогостинице во время всего периода госпитализации и лечения владельца.

Будут ли работать ветеринарные клиники? Питомцам назначены процедуры, можно ли выходить из дома для посещения ветклиники?

В связи с введенными в Москве ограничениями изменилась организация работы ветеринарных клиник. В случае необходимости помощи питомцам необходимо позвонить по номеру телефона +7 (495) 612-04-25. Если же случай требует посещения специалиста, то москвичи могут записаться на портале mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

За последние сутки в России зарегистрировали еще 3448 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Таким образом, общая численность зараженных составила 27 938 человек. 2304 пациента выздоровели после заболевания. 232 человека стали жертвами коронавируса.