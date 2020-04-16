Москвичи с COVID-19 могут пристроить животных в зоогостиницу на время болезни

Фото: depositphotos/chendongshan

Заболевшие коронавирусом москвичи могут разместить домашних животных в зоогостинице ветслужбы города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии столицы.

В ведомстве рассказали, что если домашнее животное не с кем оставить, то сотрудники зоогостиницы государственной ветеринарной службы города готовы помочь с размещением питомцев. Для этого необходимо позвонить по телефону Московской станции по борьбе с болезнями животных +7 (495) 612-12-12.

Отмечается, что с момента поступления звонка в течение 1,5 часа специалисты приедут по указанному адресу. Пока сотрудники будут осматривать животное, владельцу предложат заполнить согласие на оформление питомца в зоогостиницу.

"В заявлении владелец может указать своих представителей, которые смогут в любой момент забрать животное из зоогостиницы. Домашнему питомцу можно будет передать корм в промышленной упаковке и любимые игрушки, которые возможно дезинфицировать", – пояснили в пресс-службе.

Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, чего не скажешь о кошках. Уражевский подчеркнул, что у кошек заражение может проявляться в виде кашля и чихания, что схоже с теми симптомами, которые проявляются у людей. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки, отметил ветеринар.

