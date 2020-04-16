Москвичи с COVID-19 могут пристроить животных в зоогостиницу на время болезни

Фото: depositphotos/chendongshan
Заболевшие коронавирусом москвичи могут разместить домашних животных в зоогостинице ветслужбы города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии столицы.
В ведомстве рассказали, что если домашнее животное не с кем оставить, то сотрудники зоогостиницы государственной ветеринарной службы города готовы помочь с размещением питомцев. Для этого необходимо позвонить по телефону Московской станции по борьбе с болезнями животных +7 (495) 612-12-12.
Отмечается, что с момента поступления звонка в течение 1,5 часа специалисты приедут по указанному адресу. Пока сотрудники будут осматривать животное, владельцу предложат заполнить согласие на оформление питомца в зоогостиницу.
"В заявлении владелец может указать своих представителей, которые смогут в любой момент забрать животное из зоогостиницы. Домашнему питомцу можно будет передать корм в промышленной упаковке и любимые игрушки, которые возможно дезинфицировать", – пояснили в пресс-службе.
Ранее президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский рассказал, что собаки не восприимчивы к новому коронавирусу, чего не скажешь о кошках. Уражевский подчеркнул, что у кошек заражение может проявляться в виде кашля и чихания, что схоже с теми симптомами, которые проявляются у людей. Однако пока нет подтвержденных случаев, когда человек подхватил коронавирус от кошки, отметил ветеринар.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: