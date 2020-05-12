Москва онлайн: как сортировать отходы на даче

Фото: depositphotos/rissystory

Период самоизоляции некоторым из нас посчастливилось пережить на даче – на свежем воздухе, вдали от тревог. Однако те, кто разделяет отходы, столкнулись с серьезным вопросом – как сортировать мусор там, где нет контейнеров для пластика и пунктов приема вторсырья? 17 мая журналист Алиса Абаева расскажет, что делать с отходами за городом.

В ходе мастер-класса вы узнаете:



на какие фракции можно сортировать мусор;

продукты в каких упаковках не стоит покупать;

куда сдавать собранное вторсырье, если поблизости нет специальных баков;

что делать с пищевыми остатками и бумагой за городом;

как сократить количество покупаемой упаковки и пакетов;

как осознанно ходить в магазин.