Москва онлайн: как сортировать отходы на даче

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Период самоизоляции некоторым из нас посчастливилось пережить на даче – на свежем воздухе, вдали от тревог. Однако те, кто разделяет отходы, столкнулись с серьезным вопросом – как сортировать мусор там, где нет контейнеров для пластика и пунктов приема вторсырья? 17 мая журналист Алиса Абаева расскажет, что делать с отходами за городом.
В ходе мастер-класса вы узнаете:
- на какие фракции можно сортировать мусор;
- продукты в каких упаковках не стоит покупать;
- куда сдавать собранное вторсырье, если поблизости нет специальных баков;
- что делать с пищевыми остатками и бумагой за городом;
- как сократить количество покупаемой упаковки и пакетов;
- как осознанно ходить в магазин.
Смотрите трансляцию 17 мая в 15:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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