Врачи рассказали о росте количества "дачных" травм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи сообщили, что за время режима самоизоляции в России возросло количество травм, полученных на даче, передает News.ru.
В частности, травматолог Светлана Горецкая отметила, что с апреля 2020 года на 50% увеличилась численность пациентов, которые получили открытые раны. Она подчеркнула, что большинство из них получили повреждения во время дачных работ.
Горецкая рассказала, что главная опасность подобных травм заключается в занесении инфекции в организм.
"Главная опасность колотых ран – это инфекции с последующим воспалительным процессом. Поэтому важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану, для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности", – отметила Горецкая.
В свою очередь, травматолог Сергей Савченко выделил другой характер "дачных" повреждений, который заключается в попадании конечностей в крутящиеся механизмы. Это могут быть как типичные для работы на участке культиваторы и газонокосилки, так и характерные для любителей приготовления пищи миксеры и кофемолки.
Савченко отметил, что современные медицинские технологии позволяют восстановить поврежденную конечность и придать ей прежнюю двигательную функцию.
"Чем дальше оторванная конечность находится от позвоночника, тем больше вероятность, что ее функция восстановится. Например, полностью возродить оторванную по локоть руку будет сложно, а палец – гораздо легче. Главное правило – доставлять конечность в медицинское учреждение во льду и в короткие сроки", – сказал Савченко.
Травматолог-ортопед Артур Саакян рассказал, что на даче люди также получают повреждения в результате падения с высоты. Он отметил, что такие травмы наиболее проблематичны для людей более старших возрастных категорий.
"Самые распространенные травмы у пожилых – это перелом лучевой кости и шейки бедра. У людей старше 70 лет это такая травматологическая эпидемия. Особенно рискуют те, кто страдает остеопорозом", – подчеркнул Саакян.
Он обратил внимание на опасность подобных повреждений для жизни человека. В частности, перелом шейки бедра может способствовать закупорке кровеносного сосуда сгустком крови, что приводит к смерти или инвалидному состоянию. Кроме того, для получивших травму шейки бедра характерно развитие застойной пневмонии. Саакян отметил, что она часто возникает у пожилых людей, которым приходится находится в лежачем положении. По словам специалиста, она может не поддаваться лечению.
Ранее преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова рассказала о проблемах, с которыми могут столкнуться люди после снятия режима самоизоляции. В частности, она отметила, что после постоянного нахождения дома у людей могут сформироваться пагубные зависимости.
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