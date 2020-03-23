Врач объяснил влияние состояния шеи на кожу и волосы

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Скрытые травмы шеи могут оказать влияния на состояние кожи лица и волос. Об этом заявил врач-остеопат Владимир Животов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, множества проблем можно избежать, если удастся восстановить нормальный кровоток по шейным сосудам.

"Взять, к примеру, волосы. Они в определенном смысле подобны траве, а чтобы трава росла и зеленела, ей нужна вода. И волосам тоже нужна "вода" в виде крови, которая свободно притекает к голове и питает кожу и волосяной покров", – заявил эксперт.

Проблемы с шеей, по словам Животова, могут также выражаться в онемении рук, частых головокружениях, нарушениях памяти. Тем не менее следует обращаться к специалистам, чтобы точно понять первопричину осложнений.

Для сохранения здоровья шеи не следует слишком наклонять голову при просмотре гаджетов, также не рекомендуется спешно обращаться к специалистам, выправляющим позвонки. В домашних условиях достаточно расслаблять плечевой пояс, выполнять мягкий массаж предплечий.

Ранее эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов назвал заболевания нервной системы, сердца и сосудов отличительным признаком офисных работников. По словам специалиста, этому способствуют и стрессы, и проблемы с ненормированным графиком.

