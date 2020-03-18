Медик рассказал, какие заболевания угрожают офисным работникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Относительно высокую заболеваемость офисных сотрудников можно объяснить влиянием компьютерного облучения и недостатком физической активности, рассказал доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Также, по словам специалиста, влияние оказывает высокая напряженность труда, стрессы, связанные с выполнением профессиональных обязанностей, и ненормированный график.

"Также нередко недооценивают и такой катализатор, как плохое качество воздуха в офисах, где он циркулирует целый день, перенося с места на место и от человека к человеку пыль, частички вирусов и бактерий и т. д.", – сказал Мамедов.

По его словам, чаще всего офисной работой провоцируется ОРВИ, сколиоз и нарушение зрения.

"На самом деле спектр болезней, которые человек может получить на рабочем месте, заметно шире. Так, различные исследования показали, что офисные сотрудники подвержены таким проблемам, как заболевания нервной системы, сердца и сосудов", – пояснил специалист.

Канадские ученые ранее установили, что сверхурочная работа в офисе повышает риск развития гипертонии. В некоторых случаях это заболевание протекает в скрытой форме. В исследовании участвовало более 3,5 тысячи офисных работников из трех государственных учреждений Квебека. У тех, кто трудился 35 часов в неделю, никаких негативных последствий для здоровья не наблюдалось. А вот сотрудники, которые проводили на работе 41–48 часов в неделю, были на 54% более склонны к скрытой гипертонии, на 42% – к хронической.