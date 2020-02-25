Эксперты подсчитали стоимость похода на работу

Сколько денег нужно потратить на то, чтобы сходить на работу
В международном кадровом агентстве подсчитали, сколько денег мы тратим, чтобы сходить на работу. Еда, одежда и транспорт – основные расходы среднестатистического офисного сотрудника, сообщает телеканал Москва 24.
Исследование о стоимости выхода на работу проводилось в разных городах. Опрашивали исключительно молодых специалистов начального уровня: секретарей, операторов кол-центров, менеджеров.
Примерно треть москвичей тратят на дорогу от 5 тысяч рублей в месяц. На еду в среднем за месяц уходит почти 10 тысяч рублей, а на одежду приходится тратить от 3 до 5 тысяч в месяц. Итого в среднем выходит почти 20 тысяч рублей.
Однако это касается не всех. Фрилансер Анастасия рассказала, что занимается продвижением товаров и услуг в интернете.
"Я сама контролирую свое время, им распоряжаюсь. Проснулась, надела футболку – и я в офисной одежде", – объяснила работница.
Надежда работает в офисе. Однако деловые поездки оплачивает босс, а деньги на перекусы она не тратит. Сотрудница призналась, что ест мало, в основном пьет воду.
В то же время она обратила внимание, что носит брендовые вещи. В месяц на них вместе с обувью может уходить до 20 тысяч рублей.
Кадровики предлагают помогать работникам, и делать это можно не только финансово. Директор по маркетингу кадрового агентства Жанна Волкова отмечает, что можно оплачивать их питание в офисе или транспорт. Кроме того, она предложила разрешить пару дней работать сотрудникам из дома, чтобы экономить на транспорте. Можно устроить для детей курсы или детские сады при офисах.
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