Эксперты рассказали, как правильно планировать семейный бюджет

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Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с Москвой 24 дал рекомендации о том, как правильно распоряжаться своими средствами, чтобы не влезть в долги по кредиту. По его словам, прежде всего россиянам нужно начать управлять своими деньгами, а не пускать их на самотек.
"Есть понятие финансового планирования, его никто не отменял, то есть нужно планировать свои доходы и расходы. Это скучно, это работа, но, как правило, это всегда очень результативно. По итогам одного месяца вы сможете узнать, где у вас идет перерасход, где недостача средств. Вы сможете спокойно планировать свои будущие расходы, у вас будет понимание, что превалирует в текущем месяце, а что можно оптимизировать", – поделился эксперт.
На вопрос о том, сколько средств лучше тратить на долги по кредиту в месяц, Шабанов ответил, что это должно быть не более 40% из вашей зарплаты. Также он подчеркнул, что оптимальной считается модель, если человек будет откладывать порядка 10% средств на черный день из совокупного дохода. "Отложенные деньги можно направлять на досрочное погашение кредита", – заключил эксперт.
Экономист Михаил Делягин в интервью Москве 24 также рассказал, как можно сэкономить средства и на какие уловки магазинов следует обратить внимание.
Ранее стало известно, что наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия. По объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, а меньше всего займов взяли на юге. Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения в последние три года демонстрирует стремительный рост на фоне снижения процентных ставок.
У Тувы, которая занимает второе место с конца, – 76 процентов. В замыкающей тройку Курганской области средний долг на уровне 73 процентов.
При этом по абсолютному уровню объема кредитов на одного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. Наибольший прирост кредитной задолженности за год наблюдался в Московской области, где задолженность выросла на 66 тысяч рублей.
В Федеральной службе судебных приставов (УФССП) ранее рассказали, что треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. За 10 месяцев текущего года приставы вынесли почти 6,6 миллиона постановлений об ограничении на выезд должников из РФ, что на 41 процент больше по сравнению с 2018 годом.
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