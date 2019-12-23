Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:54

Главная / Новости /

Эксперты рассказали, как правильно планировать семейный бюджет

Не пускать на самотек. Как правильно планировать семейный бюджет
общество экономика эксклюзив

Фото: depositphotos/mizar_219842

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в разговоре с Москвой 24 дал рекомендации о том, как правильно распоряжаться своими средствами, чтобы не влезть в долги по кредиту. По его словам, прежде всего россиянам нужно начать управлять своими деньгами, а не пускать их на самотек.

"Есть понятие финансового планирования, его никто не отменял, то есть нужно планировать свои доходы и расходы. Это скучно, это работа, но, как правило, это всегда очень результативно. По итогам одного месяца вы сможете узнать, где у вас идет перерасход, где недостача средств. Вы сможете спокойно планировать свои будущие расходы, у вас будет понимание, что превалирует в текущем месяце, а что можно оптимизировать", – поделился эксперт.

Нужно всегда стараться сделать так, чтобы доходы превалировали над расходами. Также следует откладывать какие-то деньги на черный день, чтобы у вас были средства, которые в любой момент вы сможете использовать в работе.
Антон Шабанов
независимый экономический эксперт

На вопрос о том, сколько средств лучше тратить на долги по кредиту в месяц, Шабанов ответил, что это должно быть не более 40% из вашей зарплаты. Также он подчеркнул, что оптимальной считается модель, если человек будет откладывать порядка 10% средств на черный день из совокупного дохода. "Отложенные деньги можно направлять на досрочное погашение кредита", – заключил эксперт.

Экономист Михаил Делягин в интервью Москве 24 также рассказал, как можно сэкономить средства и на какие уловки магазинов следует обратить внимание.

Записывайте свои расходы и анализируйте каждую неделю, без чего можно было бы обойтись. Никогда не покупайте в супермаркетах то, что стоит на уровне ваших глаз, а всегда ищите то, что стоит в неудобных местах: там цены обычно ниже на аналогичные товары. Пользуйтесь распродажами, но сравнивайте цены на них с текущими, чтобы избежать завышенных цен.
Михаил Делягин
экономист

Ранее стало известно, что наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия. По объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, а меньше всего займов взяли на юге. Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения в последние три года демонстрирует стремительный рост на фоне снижения процентных ставок.

У Тувы, которая занимает второе место с конца, – 76 процентов. В замыкающей тройку Курганской области средний долг на уровне 73 процентов.

При этом по абсолютному уровню объема кредитов на одного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. Наибольший прирост кредитной задолженности за год наблюдался в Московской области, где задолженность выросла на 66 тысяч рублей.

В Федеральной службе судебных приставов (УФССП) ранее рассказали, что треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. За 10 месяцев текущего года приставы вынесли почти 6,6 миллиона постановлений об ограничении на выезд должников из РФ, что на 41 процент больше по сравнению с 2018 годом.

Читайте также

Руденко Ксения

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика