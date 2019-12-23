Названы самые закредитованные регионы России

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Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия. По объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, а меньше всего займов взяли на юге. Об этом говорится в исследования РИА Новости на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
Эксперты отмечают, что потребительское кредитование населения в последние три года демонстрирует стремительный рост на фоне снижения процентных ставок.
К росту долговой нагрузки россиян приводит значительный рост потребительского кредитования, который наблюдается при умеренных темпах прироста заработной платы.
Так, объем кредитов населения за 12 месяцев вырос почти на 20 процентов. По оценкам экспертов, в среднем суммарный долг на одного жителя страны увеличился до 227 тысяч.
В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Это объясняется тем, что в данных регионах не очень широко представлены банки.
На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 13,9 процента и 15,9 процента соответственно.
В то же время значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, где индикатор долговой нагрузки составляет 86 процентов. У Тувы, которая занимается второе место с конца, – 76 процентов. В замыкающей тройку Курганской области средний долг на уровне 73 процентов.
При этом по абсолютному уровню объема кредитов на одного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тысяч рублей. Наибольший прирост кредитной задолженности за год наблюдался в Московской области, где задолженность выросла на 66 тысяч рублей.
В Федеральной службе судебных приставов (УФССП) ранее рассказали, что треть всех невыездных должников в Москве оказались должниками по кредитам. За 10 месяцев текущего года приставы вынесли почти 6,6 миллиона постановлений об ограничении на выезд должников из РФ, что на 41 процент больше по сравнению с 2018 годом.
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