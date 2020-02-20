Врач рассказал об опасности горячего душа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких заболеваниях нельзя принимать горячий душ, сообщает "Вечерняя Москва".
Страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на начальном этапе следует ограничить время принятия горячего душа 20 минутами. При средней и тяжелой форме следует отказаться от такого рода водных процедур.
По словам врача, принимать душ с температурой воды выше 35 градусов нельзя при сахарном диабете в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов.
Лишин призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей – дерматит, псориаз, высыпания и рубцы на теле. Страдающим болезнями желудочно-кишечной системы – язвой или гастритом – кипяток противопоказан вовсе.
От горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний.
По словам Лишина, при принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, что провоцирует обострение недугов. Идеальной температурой для водных процедур врач назвал 28–30 градусов по Цельсию.
В Роспотребназдоре назвали признаки недостатка воды в организме. Это головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.