Врач рассказал об опасности горячего душа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких заболеваниях нельзя принимать горячий душ, сообщает "Вечерняя Москва".

Страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний на начальном этапе следует ограничить время принятия горячего душа 20 минутами. При средней и тяжелой форме следует отказаться от такого рода водных процедур.

По словам врача, принимать душ с температурой воды выше 35 градусов нельзя при сахарном диабете в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов.

Лишин призвал воздержаться от горячих водных процедур тех, у кого есть проблемы с кожей – дерматит, псориаз, высыпания и рубцы на теле. Страдающим болезнями желудочно-кишечной системы – язвой или гастритом – кипяток противопоказан вовсе.

От горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний.

По словам Лишина, при принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, что провоцирует обострение недугов. Идеальной температурой для водных процедур врач назвал 28–30 градусов по Цельсию.

В Роспотребназдоре назвали признаки недостатка воды в организме. Это головная боль, усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке.