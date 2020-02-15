В Роспотребнадзоре назвали признаки недостатка воды в организме

Фото: Агентство "Москва"
В Роспотребназдоре назвали признаки недостатка воды в организме. Одним из них считается потеря аппетита, говорится на сайте ведомства.
"Вода жизненно важна для организма как универсальный растворитель и смазывающее вещество, она обеспечивает транспортирование питательных веществ и продуктов метаболизма. Она также играет роль в регулировании температуры тела", – сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркнули, что недостаток воды в организме может быть из-за нечастого потребления или чрезмерного выделения. В ведомстве уточняют, что в последнем случае возможна потеря электролитов вместе с водой.
В ведомстве отметили, что при недостаточном употреблении воды у человека может развиться головная боль, могут появиться усталость, потеря аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз, ощущение жжения в желудке.
Специалисты напоминают, что в день взрослый человек должен потреблять от 2 до 4% воды от массы тела, а ребенок – от 10 до 15%.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде минеральной воды. По ее словам, лечебную минеральную воду пить без предварительного медицинского обследования не следует – только пробовать.
При имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом может повредить и столовая вода, но не солями, а газом. Он раздражает слизистую, поэтому при проблемах с пищеводом или желудком такую воду пить не стоит, обращает внимание специалист
Врач также объяснила, что понятие "регулярно пить воду" не означает, что надо употреблять ее стаканами. Достаточно каждые полчаса делать пару глотков. При небольших порциях, принимаемых через короткие промежутки времени, вода сможет выполнить свою роль.
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