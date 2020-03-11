Невролог рассказала о происхождении и лечении фантомных болей

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Руководитель Клиники боли Первой градской больницы, врач-невролог Екатерина Абрамова рассказала о происхождении и способах лечения фантомных болей, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Она отметила, что чаще всего подобные неприятные ощущения происходят после ампутации конечности, поскольку мозг продолжает помнить о наличии недостающей части. Абрамова подчеркнула, что фантомные боли появляются у 50-80% людей.
В качестве причин ощущений несуществующей части тела являются травма, экстренное хирургическое вмешательство или недостаточное количество обезболивающего при операции. Источниками фантомных болей Абрамова назвала невромы, которые остаются после ампутации и генерируют нервные импульсы.
Вторым распространенным истоком являются спинной и головной мозг. Их система фиксирует чувство боли и передает его в структуры центральной нервной системы, которые отвечают за "обработку" боли. Таким образом, по словам Абрамовой, формируется "привычка" ощущения боли.
Определить источник неприятного чувства можно лишь с помощью ультразвука в случае невромы и МРТ в случае головного мозга. Что касается способов лечения, то часто применяют препараты, воздействующие напрямую на центральную нервную систему.
Также специалисты практикуют упражнение, когда человек видит свою отрезанную конечность и пытается "управлять" ею. Так пациент как бы обманывает свой мозг, убеждая его в том, что несуществующая часть тела абсолютна здорова. Как правило, после такой терапии боль начинает уходить.
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