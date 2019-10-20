Роботы с человеческим мозгом: почему пока это невозможно

Живой мозг, плавающий в прозрачной банке, окруженный трубками и проводами, способный при этом чувствовать и размышлять, – именно такое скорое будущее рисовали нам на прошедшей неделе заголовки научных сайтов. Еще бы, ведь каждое второе научно-популярное издание сообщило, что "мозг мыши смог прожить месяц вне черепа", а некоторые рассказали даже об "оживлении мозга". Действительность, как обычно, очень сильно отличается от журналистских фантазий.

Наш обозреватель Николай Гринько рассказывает, что же там произошло на самом деле.



На самом деле источником стала статья в узкоспециализированном журнале. В ней шла речь о работе японского Центра исследований динамики биологических систем RIKEN, где создали новую систему сохранения жизнеспособности клеток мозга. Сотрудники центра занимаются культивированием различных тканей. Когда для исследования берутся отдельные клетки, проблем с ними чаще всего не возникает: они неплохо себя чувствуют в лабораторных условиях. Но когда речь идет о более сложных структурах, важно, чтобы клетки в них как можно дольше не теряли своих функций и способности взаимодействовать друг с другом. Например, когда берется фрагмент мозга, состоящий из нескольких тысяч нейронов, он довольно быстро высыхает. Можно продлить это время, омывая его физраствором, но нейронная ткань настолько нежная, что поток жидкости разрушает ее. Чтобы этого не происходило, исследователи сконструировали микрофлюидное устройство, способное поддерживать давление жидкости постоянным и не травмировать ткань. В ходе тестирования новой системы ученые поместили в нее клетки мозга мыши и сохранили их основные показатели на 25 дней. Вот, собственно, и все. Несколько тысяч клеток прожили в пробирке три с половиной недели. Ни о каком "оживлении мертвого мозга мыши" речи не идет.

Однако это не мешает нам пофантазировать о том, что произойдет, если ученые и в самом деле научатся поддерживать жизнь в мозге, отделенном от тела. Представим, что им удалось обеспечить условия, в которых мозг будет сохранять работоспособность, будучи помещенным в некий лабораторный сосуд. Вообразим также, что такие ошеломительные результаты будут достигнуты в ближайшие пять-десять лет.

Все дело в том, что для полноценного функционирования мозгу нужны не только питательные вещества и кислород. Ему необходимы также способы обмена информацией с телом. Существует такое состояние, как сенсорная депривация, при котором ограничивается внешнее воздействие на органы чувств. Для достижения такого эффекта используется абсолютно темное и полностью звукоизолированное помещение. Человека погружают в бассейн с очень соленой водой, плотность которой позволяет ему спокойно удерживаться на поверхности. Температура воды и окружающего воздуха поддерживается на уровне температуры тела, звук и свет не проникают внутрь, тактильных ощущений также нет. Мозг человека перестает получать информацию о внешнем мире, никакие сигналы в него не поступают.



Сенсорная депривация используется в медицинских целях, а также для различного рода медитаций, однако время ее должно быть строго ограничено. Дело в том, что мозг, лишенный сигналов извне, через какое-то время начинает активно галлюцинировать, пытаясь восполнить информационную тишину, а затем в нем наступают необратимые изменения, сначала психологические, а затем и физиологические. Представьте, что произойдет, если мозг лишить вообще какого-либо намека на зрительные, слуховые, тактильные и другие ощущения, отделив его от тела и поместив в банку. Деградация начнется намного быстрее.

Казалось бы, проблему можно решить, подавая по нервам сигналы с видеокамер, микрофонов и других датчиков. Но в том-то и беда, что на сегодняшнем уровне развития технологий не существует способов, позволяющих это осуществить. Да, опыты ведутся, но ученые пока находятся в самом начале пути. Для полноценной замены глаз камерами, рук протезами, а ушей микрофонами потребуется очень много времени, возможно, даже сотня лет. А ведь еще нужно научиться передавать информацию в обратную сторону, получая из мозга управляющие сигналы для механизмов, заменяющих ему тело.

Может быть, они так и останутся всего лишь плодом воображения фантастов и сценаристов аниме, как это произошло с приборами для чтения мыслей, путешествиями во времени и бесконечной жевательной резинкой. Скорее всего, все это никогда не изобретут.

Хотя...