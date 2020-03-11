Врач назвал опасным частое мытье рук с мылом

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Слишком частое мытье рук с мылом может нанести вред, заявил заявил врач – аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.
"Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более 6–8 раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций", – рассказал Бессмертный.
Также специалист отметил, что протирание рук антисептиками не является панацеей.
"Гораздо более эффективно мытье рук обычной проточной водой. Не стоит злоупотреблять мытьем рук с антисептиками или другими моющими веществами. Достаточно регулярно мыть руки проточной водой", – пояснил врач.
По словам Бессмертного, влажные салфетки и антисептики просто размазывают грязь по рукам.
Профессор-вирусолог, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов ранее назвал наиболее эффективные средства защиты от коронавируса.
Он отметил, что лучше всего от заражения пневмонией нового типа защищают медицинские маски и частое мытье рук. При этом он отметил, что желательно избегать частых контактов.
Ранее сообщалось, что российские ученые пришли к выводу, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую. Их гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые в последнее время фиксируют в Китае.
Как отмечают специалисты, вирус мог остаться в спящей латентной форме, поскольку иммунная система человека не взяла его под полный контроль. Есть также предположение, что COVID-19 мутирует с большой скоростью и люди не успевают вырабатывать к нему антитела, поэтому заболевают повторно.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всего новым коронавирусом в мире заражено уже более 100 тысяч человек, скончалось более 4 тысяч, большинство выздоровели.
Первые случаи коронавируса подтвердились в Боливии, Турции и на Ямайке
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