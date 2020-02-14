Вирусолог назвал эффективные средства защиты от коронавируса

Фото: ТАС/Станислав Красильников
Профессор-вирусолог, сотрудник Института экспериментальной клинической медицины СО РАН Александр Чепурнов назвал наиболее эффективные средства защиты от коронавируса, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что лучше всего от заражения пневмонией нового типа защищают медицинские маски и частое мытье рук. При этом он отметил, что желательно избегать частых контактов.
"Маска должна быть правильной, в ней должно дышаться легко, она должна быть с клапаном, тем более что такая будет более эффективная. Клапан позволяет свободнее выдыхать, и тогда дыхание идет через фильтрующую ткань", – сообщил Чепурнов.
В конце декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка эпидемии, вызванная коронавирусом. В настоящий момент известно о 1380 жертвах COVID-19. Более 63,8 тысячи человек заражено пневмонией нового типа, 6,7 тысячи человек выздоровели.
Ранее в России зарегистрировали новую тест-систему для обнаружения коронавируса. В то же время в Китае нашли действенный способ лечения болезни в виде переливания плазмы.
Кроме того, 14 февраля стало известно, что в России 548 граждан Китая находятся на карантине в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Также в России приостановили работу чартерных рейсов в Китай и обратно.
Российские авиакомпании приостановили чартерные рейсы в Китай и обратно
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о наихудшем сценарии развития болезни, в соответствии с которым инфицированными могут оказаться до трех третей населения планеты. Ранее круизное судно, которое получило отказ зайти в порт от пяти стран в связи с боязнью коронавируса, получило разрешение на остановку в Камбодже.
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