Круизное судно получило разрешение зайти в порт после отказа пяти стран

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Круизный корабль MS Westerdam смог остановиться в Камбодже после отказа пяти стран принять судно, сообщает Reuters.

На корабле находилось 2257 человек, среди которых было 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Судно получало отказы в связи с боязнью распространения коронавируса. Члены экипажа же утверждали, что на корабле нет ни одного человека, имевшего симптомы заболевания пневмонией нового типа.

Судну отказали в разрешении зайти в порт в Таиланде, Японии, Тайване, Филиппинах и на американском острове Гуам. После этого кораблю разрешили остановиться в Камбодже.

Коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, пневмонией нового типа заболело более 44,6 тысячи человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

Директор департамента международных отношений МИД России Петр Ильичев призвал не поддаваться панике в связи с распространением инфекции. В то же время жители Челябинской области отказались пускать машины скорой помощи в связи с информацией о проверке пациентов на заболевание коронавирусом в местных санаториях.

12 февраля появилась информация, что в Чите из больницы выписали гражданина Китая, который был госпитализирован 26 января в связи с заражением пневмонией нового типа.