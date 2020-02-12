Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:52

Круизное судно получило разрешение зайти в порт после отказа пяти стран

за рубежом

Фото: AP Photo/Becky Bohrer

Круизный корабль MS Westerdam смог остановиться в Камбодже после отказа пяти стран принять судно, сообщает Reuters.

На корабле находилось 2257 человек, среди которых было 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Судно получало отказы в связи с боязнью распространения коронавируса. Члены экипажа же утверждали, что на корабле нет ни одного человека, имевшего симптомы заболевания пневмонией нового типа.

Судну отказали в разрешении зайти в порт в Таиланде, Японии, Тайване, Филиппинах и на американском острове Гуам. После этого кораблю разрешили остановиться в Камбодже.

Коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По последним данным, пневмонией нового типа заболело более 44,6 тысячи человек. 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала коронавирусу название COVID-19.

Директор департамента международных отношений МИД России Петр Ильичев призвал не поддаваться панике в связи с распространением инфекции. В то же время жители Челябинской области отказались пускать машины скорой помощи в связи с информацией о проверке пациентов на заболевание коронавирусом в местных санаториях.

12 февраля появилась информация, что в Чите из больницы выписали гражданина Китая, который был госпитализирован 26 января в связи с заражением пневмонией нового типа.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус в Китае

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика