Пациента с коронавирусом вылечили в Забайкалье

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В Чите выписали из больницы гражданина Китая, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом.

Главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук заявил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил пациенту справку о выписке, сообщает сайт "Аргументы и факты".

При этом, как сообщается на сайте Минздрава Забайкальского края, жена и дочь гражданина КНР останутся под наблюдением врачей. Их выпишут из стационара, когда результаты анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные.

Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России у граждан Китая были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области в конце января. Пациенты были госпитализированы. Болезнь протекала в легкой форме.

11 февраля китайскую студентку, у которой был диагностирован коронавирус, выписали из тюменской больницы.

Заразившуюся коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли, выздоровели 4740.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.