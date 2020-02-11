Заразившуюся коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

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Китайскую студентку, у которой был диагностирован коронавирус, выписали из тюменской больницы. Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Все последующие лабораторные исследования показали, что все у этой девушки хорошо. Сегодня ее выписали с цветами и шариками. У студентов, которые с ней летели, по окончании карантина также будет выписка, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные", – приводит слова Куликовой РИА Новости.

По ее словам, один из пациентов карантинного центра для людей, эвакуированных из Китая, продолжает лечение, не связанное с коронавирусной инфекцией, еще два человека здоровы.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре.

По данным на утро 11 февраля, число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 1016 человек, а число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тысячи. При этом отмечается, что выздоровело почти 4 тысячи человек.

В России под наблюдением остается более 20 тысяч человек. Двое граждан Китая, которых госпитализировали с коронавирусом в РФ, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В качестве мер предотвращения распространения вируса в России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.