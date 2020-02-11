В МИД РФ призвали не поддаваться панике из-за коронавируса

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Ситуация с новым коронавирусом COVID-19 серьезна, но не следует паниковать, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

На торжественной церемонии открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипломатической академии МИД России DAIMMUN-20 он призвал не строить теории заговоров и не проводить дискриминацию, передает ТАСС. Происходящее пытаются взять под контроль, обратил внимание Ильичев.

Хотя окончательно сделать это пока не удается, наблюдается положительная динамика, сказал он. На решение вопроса еще потребуется время, поскольку не локализован очаг, откуда начал распространяться вирус, объяснил представитель МИД.

Дипломат отметил, что многие страны, в том числе Россия, оказали гуманитарную помощь. Государства готовы оказать содействие в разработке вакцины и противовирусных препаратов, добавил он.

"Давайте надеяться на то, что общими усилиями мы вместе с китайскими коллегами сможем перебороть этот опасный вирус. Если мы будем меньше распространять слухов, меньше сеять панических настроений, я думаю, мы сможем помочь нашему общему делу", – заключил Ильичев.

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Россия направила в Китай два миллиона медицинских масок, сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, объем их производства в России в сутки составляет 1,2 миллиона штук, при необходимости он может быть увеличен до 1,5 миллиона.

Первые случаи заболевания выявили в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. На сегодняшний день коронавирусом COVID-19 заражено более чем 42,6 тысячи человек, скончалось от болезни больше тысячи человек. Выздоровело почти четыре тысячи пациентов.

Россия закрыла регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля. РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Китаем.

Закрыты отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменяются рабочие визы для граждан КНР.