Пранкер Лексус не одобрил розыгрыш про коронавирус в московском метро

17:37
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус, не одобрил розыгрыш молодых людей, которые имитировали симптомы заражения коронавирусом в столичном метро. Об этом он заявил Москве 24.
"Смысл пранков в первую очередь заключается в том, чтобы это было забавно, чтобы люди смеялись и получали позитивные эмоции. Когда негатив перевешивает, тогда смысл пранка пропадает", – объяснил собеседник сайта.
По его словам, бывают случаи, когда пранкеры перегибают палку. И, возможно, этот инцидент как раз относится к одному из таких. "Что касается этого розыгрыша, лично мне он не понравился, потому что, возможно, у меня чуть-чуть другое чувство юмора. От того, что человек упал в метро, как реагируют на это другие люди, – мне это не смешно", – отметил Лексус.
В то же время пранкер не уверен, что его коллеги должны нести за свой проступок уголовную ответственность.
"Вопрос в другом: стоит ли из-за этого возбуждать уголовное дело или это административное правонарушение?" – добавил Лексус.
Ранее Черемушкинский суд арестовал автора розыгрыша на тему коронавируса. Напомним, столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту резонансного видео, где мужчина в маске падает на пол вагона метро и имитирует симптомы китайского вируса.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае составило более 40 тысяч человек, умерли 908 пациентов. Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более трех тысяч человек.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.
Авторов пранка на тему китайского коронавируса доставили в суд
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