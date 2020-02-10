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Пранкер Лексус не одобрил розыгрыш про коронавирус в московском метро

"Мне не смешно": пранкер Лексус – о розыгрыше с симптомами коронавируса в метро Москвы
происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус, не одобрил розыгрыш молодых людей, которые имитировали симптомы заражения коронавирусом в столичном метро. Об этом он заявил Москве 24.

"Смысл пранков в первую очередь заключается в том, чтобы это было забавно, чтобы люди смеялись и получали позитивные эмоции. Когда негатив перевешивает, тогда смысл пранка пропадает", – объяснил собеседник сайта.

По его словам, бывают случаи, когда пранкеры перегибают палку. И, возможно, этот инцидент как раз относится к одному из таких. "Что касается этого розыгрыша, лично мне он не понравился, потому что, возможно, у меня чуть-чуть другое чувство юмора. От того, что человек упал в метро, как реагируют на это другие люди, – мне это не смешно", – отметил Лексус.

В то же время пранкер не уверен, что его коллеги должны нести за свой проступок уголовную ответственность.

"Вопрос в другом: стоит ли из-за этого возбуждать уголовное дело или это административное правонарушение?" – добавил Лексус.

Ранее Черемушкинский суд арестовал автора розыгрыша на тему коронавируса. Напомним, столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту резонансного видео, где мужчина в маске падает на пол вагона метро и имитирует симптомы китайского вируса.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае составило более 40 тысяч человек, умерли 908 пациентов. Всего количество выздоровевших на данный момент составляет более трех тысяч человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.

Авторов пранка на тему китайского коронавируса доставили в суд

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Павелко Анастасия

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