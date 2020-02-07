Юрист рассказал, что грозит шутникам за пранк про коронавирус в московском метро

В столичной подземке на фоне эпидемии нового типа коронавируса прошел необычный перформанс. Неизвестные пранкеры прошлись в костюмах биозащиты по вагонам в сопровождении громко кашляющих людей, внешне напоминающих граждан Китая. В Московском метрополитене уже отреагировали на произошедшее, назвав это хулиганством. Разбираемся, что может грозить участникам таких выступлений.



Это не шутки?

Фото: соцсети

В среду, 5 февраля, пассажиры метро на Филевской линии стали свидетелями необычного перформанса. Очевидец событий Вероника Плеханова рассказала Москве 24, что на станции "Киевская" в вагон зашли люди в защитной одежде желтого цвета. Вместе с ними было еще несколько человек в масках.

"Они просто стояли в проходе, нарочито кашляли. С ними был фотограф, поэтому пассажиры отнеслись к этому как к постановке и не паниковали. Потом они вышли", – вспоминает Вероника.

После того как кадры выступления распространились в социальных сетях и СМИ, Московский метрополитен сообщил о планах обратиться в полицию. Вместе с тем Вероника рассказывает, что ей уже поступил звонок от правоохранителей: ее попросили дать показания в связи с произошедшим.

"Вероятно, на ребят заведут дело, но я плохо понимаю о чем: дресс-код метрополитена они не нарушили, вирусом вряд ли кого-то заразили, общественный порядок тоже вроде не пострадал", – говорит она.

При этом в пресс-службе столичной подземки произошедшее расценили как хулиганство.





из сообщения метрополитена в Twitter Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 также заявил, что, по его мнению, подобное поведение пранкеров неприемлемо. Парламентарий отмечает, что "здесь нет места для шутки, особенно в нашей стране". Он выступил за то, чтобы осудить участников перформанса.

"Зачем штрафовать? Будут бегать еще от этих штрафов. Пускай годика два посидят и подумают", – сказал Милонов.





Виталий Милонов депутат Госдумы Чтобы представление имели, насколько больно воспринимают люди и сколько боли доставляют этим людям, которые сейчас готовятся хоронить своих близких людей, которые, к сожалению, заразились. Пускай в колонии пранки устраивают, там шутят.

В свою очередь, адвокат Даниил Мархиев не исключил, что пранкеров действительно могут привлечь к административной ответственности.



Видео предоставлено Вероникой Плехановой

"На мой взгляд, здесь предусмотрена ответственность Кодексом РФ об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство". Данная статья говорит о том, что если имело место нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, то привлекают к административной ответственности", – пояснил он.

При этом эксперт добавил, что пока не видит причины для возбуждения уголовного дела. Однако он подчеркнул, что для полноты картины нужно сперва установить личность участников акции, а также понять, какую цель они преследовали.



Ефимова Мария