Юрист рассказал, что грозит шутникам за пранк про коронавирус в московском метро

В столичной подземке на фоне эпидемии нового типа коронавируса прошел необычный перформанс. Неизвестные пранкеры прошлись в костюмах биозащиты по вагонам в сопровождении громко кашляющих людей, внешне напоминающих граждан Китая. В Московском метрополитене уже отреагировали на произошедшее, назвав это хулиганством. Разбираемся, что может грозить участникам таких выступлений.
Это не шутки?
В среду, 5 февраля, пассажиры метро на Филевской линии стали свидетелями необычного перформанса. Очевидец событий Вероника Плеханова рассказала Москве 24, что на станции "Киевская" в вагон зашли люди в защитной одежде желтого цвета. Вместе с ними было еще несколько человек в масках.
"Они просто стояли в проходе, нарочито кашляли. С ними был фотограф, поэтому пассажиры отнеслись к этому как к постановке и не паниковали. Потом они вышли", – вспоминает Вероника.
После того как кадры выступления распространились в социальных сетях и СМИ, Московский метрополитен сообщил о планах обратиться в полицию. Вместе с тем Вероника рассказывает, что ей уже поступил звонок от правоохранителей: ее попросили дать показания в связи с произошедшим.
"Вероятно, на ребят заведут дело, но я плохо понимаю о чем: дресс-код метрополитена они не нарушили, вирусом вряд ли кого-то заразили, общественный порядок тоже вроде не пострадал", – говорит она.
При этом в пресс-службе столичной подземки произошедшее расценили как хулиганство.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Москвой 24 также заявил, что, по его мнению, подобное поведение пранкеров неприемлемо. Парламентарий отмечает, что "здесь нет места для шутки, особенно в нашей стране". Он выступил за то, чтобы осудить участников перформанса.
"Зачем штрафовать? Будут бегать еще от этих штрафов. Пускай годика два посидят и подумают", – сказал Милонов.
В свою очередь, адвокат Даниил Мархиев не исключил, что пранкеров действительно могут привлечь к административной ответственности.
При этом эксперт добавил, что пока не видит причины для возбуждения уголовного дела. Однако он подчеркнул, что для полноты картины нужно сперва установить личность участников акции, а также понять, какую цель они преследовали.
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Ефимова Мария