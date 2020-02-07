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Милонов прокомментировал видео с людьми в костюмах биозащиты в метро

"Это ненормально". Милонов – о людях в костюмах биозащиты в метро
происшествия общество эксклюзив

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал распространившееся в Сети видео с людьми в костюмах биозащиты в столичном метро.

"Это ненормально! Я считаю, что этим негодяям голову надо оторвать, потому что здесь нет места для шутки, особенно в нашей стране", – заявил он Москве 24.

По словам депутата, таких шутников необходимо осудить, чтобы подобного не повторялось.

"Чтобы представление имели, насколько больно воспринимают люди и сколько боли доставляют этим людям, которые сейчас готовятся хоронить своих близких людей, которые, к сожалению, заразились. Пускай в колонии пранки устраивают, там шутят. Зачем штрафовать? Будут бегать еще от этих штрафов. Пускай годика два посидят и подумают", – добавил Милонов.

Ранее москвичей напугала видеозапись с людьми в костюмах химзащиты, которые зашли в вагон на станции "Александровский сад". За ними проследовали семь человек азиатской наружности, которые начали имитировать приступы кашля. Граждане в желтом одеянии вывели "зараженных" на следующей станции.

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