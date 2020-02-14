Свыше 540 граждан Китая помещено на карантин в РФ

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В России на территории 66 регионов под карантином из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 находятся 548 граждан Китая. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 13.02.2020 в 66 субъектах Российской Федерации развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7615 мест, где размещено 548 граждан КНР. В резерве 212 учреждений на 11784 места", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что большая часть граждан КНР (453) находится под наблюдением медиков в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил проводить диспансеризацию для китайских студентов российских вузов, которые на время каникул выезжали к себе домой, передает Агентство "Москва".

В январе московские вузы в рамках борьбы с распространением коронавируса начали корректировать календарные учебные графики для студентов из Китая, чтобы они смогли получить образовательные программы в полном объеме.

Также совет ректоров вузов Москвы и Московской области принял решение рекомендовать продлить каникулы китайским студентам, обучающимся в столичных вузах, до 1 марта. В общежитиях столичных вузов проводится ежедневный медосмотр студентов.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 63,8 тысячи человек, скончались 1380 человек. Вылечено свыше 6,7 тысячи человек.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

