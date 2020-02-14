"Честно просила помочь". Депутат – о петербурженке, сбежавшей из карантина по коронавирусу

11:29
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал Москве 24 о петербурженке, которой грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу.
Онищенко рассказал, что оштрафовать ее могут, но делать этого, по его мнению, не надо. Также он отметил, что врачи правильно сделали, что ее забрали.
"Ее обследовали, ясно же, что через два-три дня все эти симптомы у нее прошли, потому что никакого коронавируса у нее нет", – рассказал он.
Онищенко пояснил, что ни один медик не взял бы на себя ответственность, чтобы ее отпустить. "Хотя необходимости ее держать там нет, он не хочет ссориться ни с прокурором, ни с кем", – отметил он.
Онищенко считает, что девушка формально нарушила закон, но никакой опасности не представляет. Сейчас же ей хотят устроить "публичную порку, вот смотрите, какие мы строгие".
"В данном случае я не знаю эту женщину, но мне импонирует то, что она не спряталась, у нас же обычно в таких ситуациях прячутся. Она пришла и честно попросила помочь, сказала, что прилетела из Китая", – добавил Онищенко.
Прибывшей из Китая жительнице Санкт-Петербурга грозит административный штраф за побег из инфекционной больницы, где она должна была находиться в карантинном боксе по коронавирусу.
Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.
Согласно последним данным, общее число жертв COVID-19 в Китае составляет 1380 человек. Более 6,7 тысячи было выписано из больниц, в то время как 63,8 тысячи человек входят в список зараженных коронавирусом.
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По всей территории России 548 граждан Китая были отправлены на карантин. Большая часть потенциально зараженных находится в регионах ДФО.
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