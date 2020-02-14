Российские ученые: новый метод обнаружения коронавируса снизит точность диагноза

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Российские ученые считают, что новый способ выявления заболевания пневмонией нового типа, принятый в Китае, лишь навредит установлению правильного диагноза, сообщает газета "Известия".
В настоящий момент китайские медики стали включать в число зараженных тех, чье заболевание определили клиническими способами. В них входят выявление заражения по симптомам, эпидистории, клинической картине и обследование легких компьютерной томографией.
Считается, что именно из-за введения нового метода диагностики число пациентов, включенных в список заболевших коронавирусом, резко увеличилось. Так, лишь в одной провинции за последние сутки число зараженных поднялось почти на 15 тысяч человек.
Завкафедрой инфекционных заболеваний РНИМУ имени Н. И. Пирогова Владимир Никифоров отметил, что невозможно обнаружить коронавирус лишь с помощью компьютерной томографии. Так, ученый сообщил, что вирус свиного гриппа можно принять за COVID-19.
"Соответственно, в Китае из-за такого метода резко возрастет количество больных, будет поставлено больше неверных диагнозов", – отметил Никифоров.
Скептически к новой методике обнаружения пневмонии нового типа относится и генеральный директор компании "Медицинские информационные решения" Константин Хоманов. Он отметил, что результаты лучевых исследований очень сложно поддаются анализу на предмет выявления коронавируса.
Согласно последним данным, общее число жертв COVID-19 в Китае составляет 1380 человек. Более 6,7 тысячи было выписано из больниц, в то время как 63,8 тысячи человек входят в список зараженных коронавирусом.
Где в Москве предлагают диагностировать коронавирус
Ранее стало известно, что по всей территории России 548 граждан Китая были отправлены на карантин. Большая часть потенциально зараженных находится в регионах Дальневосточного федерального округа. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что риски появления коронавируса в столице снизились из-за оттока китайских туристов.
Также советник при Всемирной организации здравоохранения предъявил самый неблагополучный сценарий развития событий, касающихся распространения коронавируса. Он заявил, что в таком случае инфекцию могут подхватить до двух третей населения мира.
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